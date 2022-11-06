МО РФ: сирийские войска нанесли удар по объектам террористов

Ракетные войска и военно-воздушные силы Сирийской Арабской Республики (САР) нанесли удар по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) в ответ на атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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"Ракетные войска и военно-воздушные силы САР нанесли комплексное огневое воздействие по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в ответ на осуществленную террористами атаку с массированным задействованием беспилотных летательных аппаратов по позициям правительственных войск САР в районе Сальма в зоне деэскалации "Идлиб", в результате которой погибли пять военнослужащих ВС САР", - сообщил Егоров.

По его словам, в результате атаки уничтожен лагерь подготовки боевиков и подземные укрытия незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани. Ликвидированы 93 боевика, в том числе полевые командиры Саддам ад-Дедали и Абдулла аль-Ахмед, 135 членов террористической группировки получили тяжелые ранения.

По данным Минобороны РФ, также ударами ВВС Сирии уничтожены мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов, мобильная станция РЭБ и до сорока подготовленных к применению ударных беспилотников, что позволило предотвратить готовившиеся боевиками резонансные диверсионно-террористические акции на объектах сирийских правительственных сил и Вооруженных сил РФ Федерации в Сирии.