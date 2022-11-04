Рассекречены совместные планы британской разведки и СБУ

Британская разведка заключила соглашение с Одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ) о создании партизанской террористической армии для атак на Крым. Об этом сообщило издание Grayzone.
«Grayzone получила просочившиеся документы. В них есть подробное описание британских военно-разведывательных оперативников, заключивших соглашение с Одесским отделением СБУ о создании и обучении секретной украинской партизанской террористической армии», — говорится в публикации.
По информации издания, план предусматривал, что секретная армия Британии проведет диверсионно-разведывательные операции в Крыму от имени СБУ. «Именно такие атаки наблюдались в последние недели», — добавили авторы.
Ранее издание The Hill сообщало, что украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. По мнению авторов, российский полуостров достаточно хорошо защищен.