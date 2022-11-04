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39 минут назад

Grayzone: британская разведка и СБУ создают террористическую армию для атак на Крым

Ura.Ru

Британская разведка заключила соглашение с Одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ) о создании партизанской террористической армии для атак на Крым. Об этом сообщило издание Grayzone.

Рассекречены совместные планы британской разведки и СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Grayzone получила просочившиеся документы. В них есть подробное описание британских военно-разведывательных оперативников, заключивших соглашение с Одесским отделением СБУ о создании и обучении секретной украинской партизанской террористической армии», — говорится в публикации.

По информации издания, план предусматривал, что секретная армия Британии проведет диверсионно-разведывательные операции в Крыму от имени СБУ. «Именно такие атаки наблюдались в последние недели», — добавили авторы.

Украину предостерегли от наступления на Крым

Ранее издание The Hill сообщало, что украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. По мнению авторов, российский полуостров достаточно хорошо защищен.

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