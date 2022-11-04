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18 минут назад

Минобороны Китая заявило о подготовке на случай военного конфликта

Илья Родин

НОАК продолжает подготовку на случай военного конфликта, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. Он добавил, что армия выступает категорически против каких-либо форм сепаратизма на Тайване. Об этом пишет РИА «Новости».

Армия Китая объявила о подготовке на случай войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тань Кэфэй подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Соответственно, не терпит какого-либо вмешательства со стороны других государств..

«Если начнется война – Китай победит Тайвань. Потери будут огромными»

Он пояснил. что Вашингтон в последнее время стабильно «выхолащивает принцип «одного Китая», стремится использовать Тайвань в качестве рычага для давления на Пекин.

По его оценке, действия США грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая. Кроме того, они угрожают миру и стабильности в макрорегионе.

Ранее сообщалось, что главы МИД G7 планируют выступить с совместным выступлением по важным вопросам международной повестки. В частности, они призовут к сохранению статуса-кво в Тайваньском проливе.

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