Армия Китая объявила о подготовке на случай войны

НОАК продолжает подготовку на случай военного конфликта, заявил официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. Он добавил, что армия выступает категорически против каких-либо форм сепаратизма на Тайване. Об этом пишет РИА «Новости».

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Тань Кэфэй подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Соответственно, не терпит какого-либо вмешательства со стороны других государств..

Он пояснил. что Вашингтон в последнее время стабильно «выхолащивает принцип «одного Китая», стремится использовать Тайвань в качестве рычага для давления на Пекин.

По его оценке, действия США грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая. Кроме того, они угрожают миру и стабильности в макрорегионе.