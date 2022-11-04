На Украине погиб 23-летний наемник из США

Гражданин США Скайлер Джеймс Греттс, приехавший воевать в качестве наемника на Украину, ликвидирован в ходе артиллерийского обстрела. Об этом в пятницу сообщает газета The Daily Beast.

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По данным издания, 23-летний Греттс, у которого не было опыта участия в боевых действиях, приехал на Украину в апреле. Наемник получил ранение в июне, но после лечения вновь отправился воевать. В конце октября он попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины. Помимо американца, еще несколько человек получили ранения.