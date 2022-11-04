Раскрыто настоящее название российских дронов «Ланцет»

Российские ударные беспилотники (БПЛА) «Ланцет» называются «Изделие-51» и «Изделие-52». Настоящее название дронов раскрыл источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.

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Собеседника информагентства рассказал, что базовая версия БПЛА с боевой частью весом три килограмма и двумя X-образными крыльями называется «Изделие-52», а «Изделие-51» в свою очередь представляет собой модернизированный дрон с усиленной боевой частью до пяти килограммов и одним Х-образным крылом.

Также источник РИА Новости пояснил, почему барражирующие боеприпасы называют «Ланцет». По его словам, «Ланцет» — это имя проекта, ныне не актуальное. Однако оно закрепилось как название дронов для общественности, поэтому используется для публичных мероприятий.