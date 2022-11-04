В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
26 минут назад

Китайская армия объявила о подготовке на случай войны

Lenta.ruиещё 4

КНР продолжает подготовку на случай войны и выступает против независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй, его слова приводит РИА Новости.

Китайская армия объявила о подготовке на случай войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Тайвань является китайским Тайванем, и тайваньский вопрос — это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства», — подчеркнул представитель китайского военного ведомства, комментируя недавний доклад США.

Кроме того, подчеркнул Тань, Пекин все еще выступает против любых форм «сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил».

Ранее представитель китайского посольства в США Цзин Цюань говорил, что Китай хочет объединиться с Тайванем как можно скорее, но конкретных сроков на данный момент не установлено. Дипломат отметил, что некоторые допускают воссоединение КНР с Тайванем через пять, десять лет, к 2035 или к 2049 году.

В свою очередь официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан отмечал, что китайские власти не могут отказать себе в возможности применить военную силу в отношении Тайваня в том случае, если того потребует ситуация.

Армия,Госсовет КНР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители