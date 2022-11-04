Прошло награждение военных, отличившихся в СВО

Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Владимир Луговой вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Среди наград, врученных военным — орден Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия: Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова.
Командир мотострелковой роты Андрей, награжденный медалью «За отвагу», рассказал о совершенном подвиге, за который был удостоен награды.
«Было уничтожено пять БМП противника и около 50 нацистов, и один нацист был взят в плен. В течение четырех часов они предприняли две попытки прорыва, обе были отбиты, тем самым был удержан вверенный район», — сказал военный.
Накануне госнаграды получили военнослужащие ВДВ, отличившиеся в ходе специальной военной операции.