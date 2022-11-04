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1 час назад

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении

Lenta.ru

Российское Минобороны отчиталось об уничтожении 95 украинских военнослужащих на николаево-криворожском направлении. Об этом в пятницу, 4 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа (ДНР), Новогригорьевка и Мирное(Николаевская область), а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

Также официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ВКС России уничтожили цеха украинских военных заводов в Харькове и Днепропетровской области. Он добавил, что за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в нескольких районах Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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