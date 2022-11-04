Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российское Минобороны отчиталось об уничтожении 95 украинских военнослужащих на николаево-криворожском направлении. Об этом в пятницу, 4 ноября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

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Кроме того, отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское, Победа (ДНР), Новогригорьевка и Мирное(Николаевская область), а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.