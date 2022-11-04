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6 минут назад

ВКС России уничтожили цеха украинских военных заводов

Lenta.ru

ВКС России уничтожили цеха украинских военных заводов в Харькове и Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС России уничтожили цеха украинских военных заводов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — констатировал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также добавил, что за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в нескольких районах Украины. Кроме того, нанесены удары по 87 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 179 районах.

Также в Минобороны заявили об уничтожении 110 солдат ВСУ на купянском направлении. Две ротные тактические группы ВСУ попытались атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Берестовское Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики, однако были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии и армейской авиации

Армия,Игорь Конашенков,
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