ВКС России уничтожили цеха украинских военных заводов в Харькове и Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня», — констатировал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны также добавил, что за сутки поражены пять пунктов управления ВСУ в нескольких районах Украины. Кроме того, нанесены удары по 87 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 179 районах.