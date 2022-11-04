В Белоруссии перехватили беспилотник ВСУ

В Гомельской области пограничники перехватили беспилотный аппарат ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Белоруссии.

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«Гомельскими пограничниками перехвачен украинский беспилотник», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что 2 ноября 2022 года белорусский пограничный наряд в километре от белорусско-украинской границы заметил квадрокоптер. Аппарат направлялся с украинской стороны на территорию Белоруссии.