В Белоруссии перехватили беспилотник ВСУ

В Гомельской области пограничники перехватили беспилотный аппарат ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Белоруссии.
«Гомельскими пограничниками перехвачен украинский беспилотник», - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что 2 ноября 2022 года белорусский пограничный наряд в километре от белорусско-украинской границы заметил квадрокоптер. Аппарат направлялся с украинской стороны на территорию Белоруссии.
С помощью специальных устройств беспилотник удалось посадить. Его обследование показало, что аппарат использовался ВСУ на границе страны. В частности, украинские военнослужащие тренировались с его помощью сбрасывать взрывные устройства и осуществлять разведывательные миссии.