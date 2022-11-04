В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
15 минут назад

В Белоруссии перехватили беспилотник ВСУ

Илья Родин

В Гомельской области пограничники перехватили беспилотный аппарат ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета Белоруссии.

В Белоруссии перехватили беспилотник ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гомельскими пограничниками перехвачен украинский беспилотник», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что 2 ноября 2022 года белорусский пограничный наряд в километре от белорусско-украинской границы заметил квадрокоптер. Аппарат направлялся с украинской стороны на территорию Белоруссии.

С помощью специальных устройств беспилотник удалось посадить. Его обследование показало, что аппарат использовался ВСУ на границе страны. В частности, украинские военнослужащие тренировались с его помощью сбрасывать взрывные устройства и осуществлять разведывательные миссии.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители