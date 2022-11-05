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34 минуты назад

В России оценили новые возможности для ракеты «Циркон»

Lenta.ruиещё 2

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с изданием «Взгляд» заявил, что использование мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса (БРК) с гиперзвуковой ракетой «Циркон» сделает ее практически неуязвимой для систем противовоздушной обороны.

В России оценили новые возможности для ракеты «Циркон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Береговая мобильная система создает зону безопасности глубиной в полторы тысячи километров. Вероятно, такие установки в обозримом будущем появятся по периметру морских границ России», — отметил специалист.

Он добавил, что у берегового комплекса дальность поражения составляет от тысячи до полутора тысяч километров, а радиус действия палубной авиации — порядка 800 километров. Таким образом, новые возможности «Циркона» позволят наносить удары по противнику, не входя в зону его досягаемости.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош указал, что мобильная пусковая установка позволит перебрасывать оружие максимально близко к объектам применения, при этом обеспечивая скрытность техники.

Ранее журналист Al Jazeera Ала ад-Дин Хадир заявил, что три российские ракеты заставили НАТО признать свою беспомощность против Москвы. Одной из таких разработок стала ракета «Сармат», обозреватель также указал на ракеты «Циркон» и «Кинжал».

Армия,Александр Бартош,Константин Сивков,Академия военных наук,НАТО,
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