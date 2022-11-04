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50 минут назад

Украинские войска обстреляли Макеевку «натовскими» снарядами, заявили в ДНР

Елена Прошина

Войска Украины обстреляли населенный пункт Макеевка, сообщает в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские войска обстреляли Макеевку «натовскими» снарядами
Фото: ТАССТАСС

Киев выпустил три снаряда калибра 155 миллиметров, которые применяют страны НАТО. Обстрел велся по направлению: населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Центрально-городской район).

Тем временем, в Хмельницкой, Ровненской и Тернопольской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это произошло после того, как ее объявили в Винницкой, Житомирской областях. Незадолго до этого тревога звучала в Черкасской, Киевской, Харьковской и Кировоградской областях. В настоящее время она отменена.

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