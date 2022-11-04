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18 минут назад

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

runews24.ruиещё 3

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные наносят удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по территории еврейского государства.

Израиль нанес удар по подземному объекту в секторе Газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа», - заявили военные в Telegam-канале.

В израильской армии отметили, что «самолеты нанесли удар по подземному военному объекту» в центре Газы, являвшемуся местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС.

Воздушная тревога сработала в граничащих с сектором Газа районах Израиля

Ранее армия Израиля сообщила о попытке ракетного обстрела. Одну ракету смогла перехватить система противовоздушной обороны (ПВО), еще три взорвались в самом секторе Газа.

Издание Maariv сообщает, что это первая такая операция армии Израиля с начала августа. 5-7 августа 2022 года израильские военные провели операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» в Газе.

Армия,Хамас,ЦАХАЛ,
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