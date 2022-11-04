Израиль нанес удар по подземному объекту в секторе Газа

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные наносят удары по сектору Газа после предпринятых ранее попыток радикалов запустить ракеты по территории еврейского государства.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары в секторе Газа», - заявили военные в Telegam-канале.
В израильской армии отметили, что «самолеты нанесли удар по подземному военному объекту» в центре Газы, являвшемуся местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС.
Ранее армия Израиля сообщила о попытке ракетного обстрела. Одну ракету смогла перехватить система противовоздушной обороны (ПВО), еще три взорвались в самом секторе Газа.
Издание Maariv сообщает, что это первая такая операция армии Израиля с начала августа. 5-7 августа 2022 года израильские военные провели операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» в Газе.