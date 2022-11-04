Стала известна стоимость отвода от мобилизации в даркнете

Стоимость отвода от мобилизации в даркнете достигала двух миллионов рублей. При этом, как стало известно «Ленте.ру», наиболее простые способы избежать отправки в зону специальной военной операции (СВО) обходились пользователям куда дешевле — в 30 тысяч рублей.

К последним относились внесение в официальный реестр ВИЧ-инфицированных с получением справки о наличии вируса от одной из нескольких частных клиник России на выбор. Чуть дороже — 40 тысяч рублей — платили россияне, желавшие на бумаге «заболеть» гипертонией или бронхиальной астмой. Подобные документы изготавливались и вносились в государственные базы данных за сутки после оплаты заказа.

Среди вариантов для более состоятельных пользователей даркнета было официальное зачисление в вуз с помощью коррумпированных сотрудников учебных заведений. При этом стоимость услуги в разных регионах страны сильно разнилась. В Забайкалье за такой вариант просили 125 тысяч рублей, на Урале — вдвое больше.

Наиболее дорогой вариант — трудоустройство в аттестованную IT-компанию с освобождением от мобилизации. Продавец услуги утверждал, что речь идет об организации с офисом в «Москва-Сити», при этом реально посещать работу от покупателя не требовалось. Стоимость услуги составляла два миллиона рублей.