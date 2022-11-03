Посол Келин: Россия придерживается принципа не применять ядерное оружие

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа», — заявил посол.

Он также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.