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1 час назад

Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой»

Lenta.ru

Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой»
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», — отметили в сообщении.

Стрельбу выполнили из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Отмечается, что полет ракеты прошел в штатном режиме. Боевые блоки «Булавы» успешно прибыли в заданный район.

В октябре в пресс-службе производственного объединения «Севмаш» сообщили, что атомные подводные лодки четвертого поколения в интересах Военно-морского флота России строят в три смены.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленно комплексе рассказал, что подлодка «Генералиссимус Суворов» находится на испытаниях в Баренцевом море. АПЛ могут передать флоту до конца года.

Армия,Минобороны России,Севмаш,
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