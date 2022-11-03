Российская подлодка «Генералиссимус Суворов» выполнила стрельбу «Булавой»

Экипаж атомной подводной лодки (АПЛ) стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» выполнил стрельбу баллистической ракетой Р-30 «Булава». Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Фото: Минобороны России Минобороны России

«Экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта «Борей-А» успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» в рамках завершающего этапа государственных испытаний», — отметили в сообщении.

Стрельбу выполнили из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка. Отмечается, что полет ракеты прошел в штатном режиме. Боевые блоки «Булавы» успешно прибыли в заданный район.

В октябре в пресс-службе производственного объединения «Севмаш» сообщили, что атомные подводные лодки четвертого поколения в интересах Военно-морского флота России строят в три смены.