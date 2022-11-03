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7 минут назад

В США назвали главное преимущество российского танка «Армата»

Елена Прошина

Главным преимуществом российского танка Т-14 «Армата» является его «живучесть». Такое мнение в своей статье в 19FortyFive высказал обозреватель Брент Иствуд.

В США назвали главное преимущество «Арматы»
Фото: РамблерРамблер

«Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты "Афганист". Она обнаруживает приближающиеся ракеты и запускает в ответ собственные. Эта защитная система работает в тандеме с двойной реактивной броней "Малахит". А сзади имеет предкрылковую броню для защиты от реактивных гранатометов», — написал Иствуд.

Также обозреватель сравнил характеристики «Арматы» и американского Abrams X. По его мнению, танки имеют примерно одинаковый и равнозначный их набор, поэтому в случае столкновения «трудно предсказать, какой из них победит».

В США рассказали о проблемах «Арматы»

Он считает, что определяющим в противостоянии станет мастерство экипажей, в котором США, не имеющие реального боевого опыта, уступают России.

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