В США назвали главное преимущество «Арматы»

«Лучшая часть танка — это его живучесть. Он может уничтожать вражеские противотанковые ракеты с помощью своей системы активной защиты "Афганист". Она обнаруживает приближающиеся ракеты и запускает в ответ собственные. Эта защитная система работает в тандеме с двойной реактивной броней "Малахит". А сзади имеет предкрылковую броню для защиты от реактивных гранатометов», — написал Иствуд.