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25 минут назад

В США российскую «Армату» сравнили с новым AbramsX

Ferra.ru

Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд рассказал, какой танк — российский «Армата» или американский AbramsX — имеет лучшие характеристики.

В США российскую «Армату» сравнили с новым AbramsX
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Иствуд отметил, что танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» защищён лучше, чем «американец». У него необитаемая башня, а также танк оснащён комплексами динамической защиты 4-го поколения «Малахит» и активной защиты — «Афганит».

Преимущества AbramsX заключаются в лучших показателях манёвренности и проходимости: демонстратор на 10 тонн легче серийных машин. У него также необитаемая башня с заряжающим автоматом. А гибридная силовая установка позволит на 50% сократить расход топлива.

При этом автор не отдаёт предпочтения одной из машин. По его словам, трудно предсказать прямое столкновение танков.

«Несмотря на то, что и будущий AbramsX, и нынешний T-14 «Армата» обладают интересными характеристиками, прямое столкновение предсказать трудно. У них обоих отличные технические характеристики. Танки хорошо защищены и хорошо вооружены. Конструкции машин защищают их экипажи. У Т-14 может быть лучшая броня, если система "Малахит" будет работать так, как рекламируется, но Abrams X будет обладать превосходной мобильностью», — отметил Иствуд.

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