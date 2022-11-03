В США российскую «Армату» сравнили с новым AbramsX

«Несмотря на то, что и будущий AbramsX, и нынешний T-14 «Армата» обладают интересными характеристиками, прямое столкновение предсказать трудно. У них обоих отличные технические характеристики. Танки хорошо защищены и хорошо вооружены. Конструкции машин защищают их экипажи. У Т-14 может быть лучшая броня, если система "Малахит" будет работать так, как рекламируется, но Abrams X будет обладать превосходной мобильностью», — отметил Иствуд.