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29 минут назад

Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников

Lenta.ru

Подводные беспилотники, которые украинские военные использовали при атаке на Севастопольскую бухту, могли поставить Киеву из Великобритании. Особенности аппаратов назвал военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с News.ru.

Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Беспилотники, использованные ВСУ при ударе в Севастополе, есть подозрения, что они сделаны в Британии. (...) Думаю, что у нас есть достаточно много фактов, что их передала Киеву именно Британия. (...) Они могут быть использованы для доставки заряда, взрывчатки. Их, конечно, можно обнаружить. Но дело в том, что они небольшого размера, они маленькие. Они есть полупогруженные, есть подводные», — рассказал Евсеев.

Эксперт предположил, что аппараты используют стелс-технологию, поэтому беспилотники трудно обнаружить. Он отметил, что радиус действия малозаметных аппаратов небольшой, а носителями для них служили рыбацкие лодки или гражданские суда.

В августе представитель Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» сообщил, что подводный беспилотный аппарат «Суррогат-В» может создавать акустический портрет подлодки и принимать огонь на себя.

В том же месяце издание The Drive писало, что перспективная российская подлодка «Арктур» сможет нести подводные беспилотники «Суррогат».

Армия,Владимир Евсеев,
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