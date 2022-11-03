Названы особенности переданных Украине подводных беспилотников

«Беспилотники, использованные ВСУ при ударе в Севастополе, есть подозрения, что они сделаны в Британии. (...) Думаю, что у нас есть достаточно много фактов, что их передала Киеву именно Британия. (...) Они могут быть использованы для доставки заряда, взрывчатки. Их, конечно, можно обнаружить. Но дело в том, что они небольшого размера, они маленькие. Они есть полупогруженные, есть подводные», — рассказал Евсеев.