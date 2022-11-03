Кадыров назвал «смешным» наказание для уклонистов в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наказание для тех, кто уклоняется от призыва в России, является смешным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Я недоволен предусмотренным взысканием. Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на 5 лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда всё закончится ценой жизни и здоровья других?» — возмутился Кадыров.
Он предложил предоставить выбор наказания солдатам и офицерам, которые находятся на передовой.
По словам главы республики, это не должен быть «какой-то фиксированный размер штрафа». Кадыров отметил, что нужно посчитать, какую помощь уклонист получил от государства в виде обучения, лечения, соцвыплат и зарплат. Адекватным штрафом в этом случае станет выплата уклонистом не менее 50% от этой суммы, а затем участие в рытье окопов, указал Кадыров.
Он подчеркнул, что с такими людьми нельзя «сюсюкаться».
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации россиян. В тот же день депутаты Госдумы одобрили ряд поправок в Уголовный кодекс, предполагающие ужесточение наказания за статьи, связанные с военной службой. Законопроект был одобрен Советом Федерации и президентом. 24 сентября вышел обновленный федеральный закон №365, предполагающий ужесточение наказания по ряду статей, в частности об уголовном наказании за мародерство и добровольную сдачу в плен.