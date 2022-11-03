Кадыров назвал «смешным» наказание для уклонистов в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наказание для тех, кто уклоняется от призыва в России, является смешным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Я недоволен предусмотренным взысканием. Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на 5 лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда всё закончится ценой жизни и здоровья других?» — возмутился Кадыров.

Он предложил предоставить выбор наказания солдатам и офицерам, которые находятся на передовой.

По словам главы республики, это не должен быть «какой-то фиксированный размер штрафа». Кадыров отметил, что нужно посчитать, какую помощь уклонист получил от государства в виде обучения, лечения, соцвыплат и зарплат. Адекватным штрафом в этом случае станет выплата уклонистом не менее 50% от этой суммы, а затем участие в рытье окопов, указал Кадыров.

Он подчеркнул, что с такими людьми нельзя «сюсюкаться».