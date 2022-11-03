Назван сменщик генерала Лапина

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков сменит генерал-майора Александра Лапина на время отсутствия. Эту кандидатуру врио назвали «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО.

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До этого агентство URA.ru сообщало, что генерал Лапин взял трехнедельный отпуск.

Кроме командования войсками ЦВО, Лапин занимал должность командующего группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, однако в конце октября появились сведения о его отстранении.