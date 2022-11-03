Назван сменщик генерала Лапина

Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков сменит генерал-майора Александра Лапина на время отсутствия. Эту кандидатуру врио назвали «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе ЦВО.
Кроме командования войсками ЦВО, Лапин занимал должность командующего группировкой российских войск «Центр» в спецоперации на Украине, однако в конце октября появились сведения о его отстранении.
Лапина неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. За двое суток до отстранения генерала чеченский глава обвинил его в прорыве линии обороны на артемовском направлении.