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1 час назад

Появилось видео изнутри «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

Lenta.ruиещё 1

В сети появилось видео изнутри здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, открытие которого анонсировал ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в строении много этажей, а его конструкция выполнена из стекла. При этом на окна и двери центра нанесена соответствующая символика.

Отмечается, что официальное открытие здания намечено на пятницу, 4 ноября.

«У нас своя система»: Пригожин рассказал о поддержке семей и родственников погибших бойцов «ЧВК Вагнера»

Пригожин ранее объяснял, что миссия «ЧВК Вагнер Центра» в Северной столице — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.

Проект включает комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, а также площадки для экспериментального производства и различных стартап-пространств. Он расположен в общественно-деловом комплексе «Морская столица» на Дальневосточном проспекте.

Армия,Видео,Евгений Пригожин,
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