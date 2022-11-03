Появилось видео изнутри «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге

В сети появилось видео изнутри здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, открытие которого анонсировал ранее предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в строении много этажей, а его конструкция выполнена из стекла. При этом на окна и двери центра нанесена соответствующая символика.

Отмечается, что официальное открытие здания намечено на пятницу, 4 ноября.

Пригожин ранее объяснял, что миссия «ЧВК Вагнер Центра» в Северной столице — обеспечение комфортной среды, в которой будут появляться новые идеи повышения обороноспособности России, в том числе информационной.