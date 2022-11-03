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15 минут назад

Кадыров сообщил о назначении Алаудинова замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР

ТАССиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник и командир спецподразделения "Ахмат" назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики.

Кадыров раскрыл новую должность уволенного секретаря Совбеза Чечни
Фото: ТАССТАСС

"По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича [Алаудинова] оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора", - написал в четверг Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Алаудинов согласился на новую должность с условием сохранения за ним статуса помощника главы Чеченской Республики.

"С самого начала СВО, будучи генерал-майором полиции в отставке, Апты Аронович оставался на линии соприкосновения, командовал спецназом "Ахмат". Под ответственностью командира спецназа "Ахмат" находится линия соприкосновения в 200 км. За все время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику", - написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров с 31 октября освободил Алаудинова от должности секретаря Совета экономической и общественной безопасности республики. При этом он продолжал занимать должности помощника главы республики по силовому блоку и командира спецподразделения "Ахмат", который принимает участие в специальной военной операции России на Украине.

Армия,СВО,Рамзан Кадыров,
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