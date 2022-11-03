Кадыров раскрыл новую должность уволенного секретаря Совбеза Чечни

"С самого начала СВО, будучи генерал-майором полиции в отставке, Апты Аронович оставался на линии соприкосновения, командовал спецназом "Ахмат". Под ответственностью командира спецназа "Ахмат" находится линия соприкосновения в 200 км. За все время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперед, нанося потери противнику", - написал Кадыров.