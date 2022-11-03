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29 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 под Херсоном

Мария Иванова

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе села Костырка в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной 3 ноября.

Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 под Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные заявили, что за сутки российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Херсонской области, ЛНР и ДНР.

Также в воздухе были уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» (в Херсонской области и ДНР).

Стремоусов: российские войска могут покинуть Херсон

В районе херсонского села Новая Каменка был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Несколько дней назад украинский Ми-8 разбился в районе донецкого города Константиновка. СМИ писали, что членов экипажа на скорой помощи доставили в местную больницу.

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