Минобороны сообщило о сбитом украинском Ми-8 под Херсоном

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе села Костырка в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной 3 ноября.

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Военные заявили, что за сутки российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Херсонской области, ЛНР и ДНР.

Также в воздухе были уничтожены 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» (в Херсонской области и ДНР).

В районе херсонского села Новая Каменка был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.