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1 час назад

Минобороны: ВС РФ отразили атаки двух батальонов наемников в ЛНР

Елена Прошина

Два батальона иностранных наемников пытались атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении. Все атаки отражены, сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате огневого поражения и активных действий ВС РФ противник отброшен на исходные позиции. В результате боевых столкновений было уничтожено более 130 военнослужащих ВСУ и наемников, а также шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что были отражены атаки на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Уничтожено более 350 украинских военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, две боевых машины пехоты и четырнадцать единиц автомобильной техники. Кроме того, была уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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