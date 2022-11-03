Два батальона иностранных наемников пытались атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении. Все атаки отражены, сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате огневого поражения и активных действий ВС РФ противник отброшен на исходные позиции. В результате боевых столкновений было уничтожено более 130 военнослужащих ВСУ и наемников, а также шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей.