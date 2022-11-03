Арестович: Украина исчерпала наступательный потенциал

Украинская армия исчерпала свой наступательный потенциал после контрнаступления в Харьковской области, заявил в беседе с журналисткой Юлией Латыниной советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в стране практически не производится вооружение, и наступление стало возможным благодаря поставкам из стран Запада.
Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут, — сказал Арестович.