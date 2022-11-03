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10 минут назад

Арестович: Украина исчерпала наступательный потенциал

News.ru

Украинская армия исчерпала свой наступательный потенциал после контрнаступления в Харьковской области, заявил в беседе с журналисткой Юлией Латыниной советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в стране практически не производится вооружение, и наступление стало возможным благодаря поставкам из стран Запада.

Арестович: Украина исчерпала наступательный потенциал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы подисчерпали наступательный потенциал, потому что мы его сами не производим, поставляется все Западом. Мы потратили это на то, чтобы забрать север Херсонской области и на Харьковскую операцию, ну, и на отбитие вот этих всех залихватских набегов в Бахмут, — сказал Арестович.

Армия,СВО,Алексей Арестович,Юлия Латынина,
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