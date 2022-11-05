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54 минуты назад

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на краснолиманском направлении

Lenta.ruиещё 7

Российские военные смогли сорвать атаку трех ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные попытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Однако военные Вооруженных сил РФ при поддержке артиллерии смогли нанести противнику поражение.

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В результате были уничтожены более 60 украинских военных. Также был ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

Ранее в ноябре заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов заявил, что обстановка на участке Сватово-Кременная стабилизировалась. По его словам, в зону боевых действий направлено достаточное количество сил и средств, в том числе за счет добровольцев с территории Чечни.

Армия,Видео,СВО,Апти Алаудинов,Минобороны России,
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