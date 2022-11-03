Член Совфеда показал видео с желающими крови врагов мобилизованными

На публикуемых сенатором кадрах бойцы батальона Югра выстроились на плацу и хором отвечают на вопросы своего командира. На вопрос о том, чего желают солдаты, военнослужащие ответили: «крови», а на вопрос о планах солдат, те ответили: «убивать врага».