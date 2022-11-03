Конашенков сообщил об уничтожении 130 солдат ВСУ при попытке прорыва

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 130 солдат украинской армии при их попытке прорвать российскую оборону. Об этом сообщил журналистам спикер российского Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

По словам представителя оборонного ведомства, среди уничтоженных были не только солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и иностранные наемники.