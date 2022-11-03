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35 минут назад

Exxpress: Британский "Рэмбо" отказался воевать за ВСУ и захотел вернуться домой

Российская Газета

Британский наемник Шариф Амин хочет вернуться домой и забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ.

Британский "Рэмбо" отказался воевать за ВСУ и захотел вернуться домой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание Exxpress, Амин - ветеран афганской войны, служивший в британском батальоне The Rifles. На Украине его называли "Рэмбо".

Он получил тяжелые ранения во время артобстрела, который вели российские войска. Врачи считали, что он не выживет. После этого "Рэмбо" решил, что он "сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы", пишет издание.

Теперь наемник хочет вернуться домой в Великобританию вместе со своей украинской подругой Еленой.

По данным Exxpress, на Украину отправились воевать 7300 наемников из разных стран. 2700 из них уже убиты, многие из тех, кто выжил, хотят вернуться домой.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что за восемь месяцев на Украину прибыли свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран. Она подчеркнула, что их вербуют западные структуры, несмотря на то, что наемничество запрещено во многих странах. Вместе с поставками вооружения киевскому режиму это делает Запад одной из сторон конфликта.

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