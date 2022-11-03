Британский "Рэмбо" отказался воевать за ВСУ и захотел вернуться домой

Британский наемник Шариф Амин хочет вернуться домой и забыть об участии в конфликте на стороне ВСУ.

Как пишет издание Exxpress, Амин - ветеран афганской войны, служивший в британском батальоне The Rifles. На Украине его называли "Рэмбо".

Он получил тяжелые ранения во время артобстрела, который вели российские войска. Врачи считали, что он не выживет. После этого "Рэмбо" решил, что он "сыт по горло участием в конфликте, как и многие другие добровольцы", пишет издание.

Теперь наемник хочет вернуться домой в Великобританию вместе со своей украинской подругой Еленой.

По данным Exxpress, на Украину отправились воевать 7300 наемников из разных стран. 2700 из них уже убиты, многие из тех, кто выжил, хотят вернуться домой.