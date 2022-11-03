Украина предупредила Иран о серьезных последствиях из-за поставок беспилотников

Киев предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае, если страна продолжит поставлять Москве беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом в интервью испанскому изданию Cadena SER заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: Армия Ирана Армия Ирана

По его словам, речь может идти о политических и экономических мерах.

«Я был очень конкретен в своем общении с Ираном, и они знают, что произойдет», — заявил глава ведомства.

Кулеба подчеркнул, что неважно, какую выгоду получает страна от поставок — негативные последствия для нее «будут намного тяжелее».

1 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США сохраняют обеспокоенность по поводу возможной продажи Ираном ракет в Россию. Американская администрация при этом признает, что пока этих поставок не было.

Российская сторона неоднократно опровергала получение военных поставок из Ирана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные притянутыми за уши — по ее словам, они используются для давления на Тегеран. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заключил, что распространяемые в СМИ сведения являются фейковыми.