Маршрутный автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке

ВСУ ведут обстрел Донецка, под удар попал маршрутный автобус. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его данным, "мощные прилеты" слышны около магазина "Изумруд" в Киевском районе, а также недалеко от краеведческого музея и в районе травматологии.

"Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд", - написал мэр.

Ранения получили три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.