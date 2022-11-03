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59 минут назад

Маршрутный автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке, есть пострадавшие

Российская Газета

ВСУ ведут обстрел Донецка, под удар попал маршрутный автобус. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Маршрутный автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, "мощные прилеты" слышны около магазина "Изумруд" в Киевском районе, а также недалеко от краеведческого музея и в районе травматологии.

"Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд", - написал мэр.

Ранения получили три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка, в результате обстрела повреждено здание Городской детской клинической больницы № 4, кроме того зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской.

Армия,СВО,Алексей Кулемзин,
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