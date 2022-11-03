Маршрутный автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке

ВСУ ведут обстрел Донецка, под удар попал маршрутный автобус. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его данным, "мощные прилеты" слышны около магазина "Изумруд" в Киевском районе, а также недалеко от краеведческого музея и в районе травматологии.
"Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд", - написал мэр.
Ранения получили три женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка, в результате обстрела повреждено здание Городской детской клинической больницы № 4, кроме того зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по улице Красногоровской.