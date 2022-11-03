Полковник запаса объяснил тактику России в СВО после назначения Суровикина

Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации России после назначения генерала Суровикина, теперь она использует охваты и прорывы, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

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По словам специалиста, координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии России Сергея Суровикина. Так, командование отказалось от «ударов в лоб», теперь используются охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС, передает Ura.ru.

Алехин также отметил, что под руководством генерала Суровикина силовые структуры, участвующие в спецоперации, а именно Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер», стали лучше взаимодействовать.

Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.