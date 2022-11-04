Украинские военные обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град»

Украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Ясиноватой.

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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.