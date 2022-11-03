Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Ситуация на линии фронта в Херсонской области на данный момент некритична, атаки украинских войск отбиваются, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как рассказал Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live», все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами.