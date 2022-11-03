Стремоусов рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Как рассказал Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live», все попытки ВСУ пробить линию обороны отбиваются, ситуация некритична, массового скопления украинских войск на линии фронта нет. По его словам, линия обороны настолько мощная, что ВСУ не знают, что им делать и с какой стороны к ней подойти, передает РИА «Новости».