Схему участия иностранцев в конфликте на Украине описали

Уже имеются прецеденты, когда иностранные военнослужащие участвуют в боевых действиях на территории Украины, заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, как правило, они сражаются под видом частных лиц. О схеме участия иностранцев в конфликте на Украине Леонков высказался в разговоре с «Лентой.ру».

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Численность группировки НАТО у границ России в Восточной и Центральной Европе с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза до 30 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также заявил, что НАТО создает новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

«Прецеденты, когда иностранные военные участвуют в боевых действиях на Украине есть, — сказал Леонков. — Еще до начала СВО украинские подразделениях участвовали в таких группах на территории Польши вместе с поляками, болгарами, словаками. А потом мы видим на линии боевого соприкосновения, что воюют смешанные части: есть украинские военнослужащие, есть сотрудники ЧВК из Польши. Такое взаимодействие, которое отрабатывалось в ходе боевых учений, теперь применяется на практике».

Эксперт также не исключил дополнительную переброску иностранных лиц. Он подчеркнул, что, как правило, они участвуют в боевых действиях под видом частников.