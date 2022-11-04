"Калашников" работает над новыми автоматами под увеличенный калибр

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников заявил, что конструкторские бюро и изобретатели работают над проектами нового оружия под увеличенный калибр, сообщает РИА Новости.
"Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие", - рассказал Лушников.
Он пояснил, что разработки ведутся в рамках новой экипировки российских военных "Легионер". Патрон 5,45х39 мм является стандартным для российской армии, он был принят в 70-е годы в рамках перевооружения Советской армии. Его отличием от предыдущего стандарта - патрона 7,62х39 мм - стала более высокая кучность стрельбы и настильность полета пули. Кроме того, патрон оказался легче - соответственно, появилась возможность увеличить объем боезапаса каждого конкретного военнослужащего. Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина.