"Калашников" работает над новыми автоматами под увеличенный калибр

"Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие", - рассказал Лушников.