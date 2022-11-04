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1 час назад

"Калашников" работает над новыми автоматами под увеличенный калибр

Газета.Ruиещё 2

Президент концерна "Калашников" Алан Лушников заявил, что конструкторские бюро и изобретатели работают над проектами нового оружия под увеличенный калибр, сообщает РИА Новости.

"Калашников" работает над новыми автоматами под увеличенный калибр
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

"Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра. Мы, конечно, тоже в этом направлении смотрим. Исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие", - рассказал Лушников.

Он пояснил, что разработки ведутся в рамках новой экипировки российских военных "Легионер". Патрон 5,45х39 мм является стандартным для российской армии, он был принят в 70-е годы в рамках перевооружения Советской армии. Его отличием от предыдущего стандарта - патрона 7,62х39 мм - стала более высокая кучность стрельбы и настильность полета пули. Кроме того, патрон оказался легче - соответственно, появилась возможность увеличить объем боезапаса каждого конкретного военнослужащего. Ранее Минобороны России подписало контракты на поставку снайперских винтовок Чукавина.

Армия,Алан Лушников,Минобороны России,Ижмаш,
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