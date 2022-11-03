В Японии объявили тревогу из-за ракеты КНДР

Тревога объявлена в Японии в связи с предполагаемым запуском баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Национальное телевидение страны сообщает, что сработала автоматическая система предупреждения. Граждан, проживающих в префектурах на северо-востоке страны, призвали немедленно укрыться в бомбоубежищах и крепких зданиях.

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О пуске неизвестной баллистической ракеты с территории Северной Кореи также сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.