Байден пообещал «надолго» отправить американские войска в Польшу

Президент США Джо Байден заявил, что в Польше «надолго» останутся американские войска. Об этом сообщает РИА Новости.

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Журналист задал лидеру США вопрос о сроках пребывания американских войск в Польше. Воинский контингент США в Европе увеличился на фоне боевых действий на Украине.

«Они там надолго», — ответил Байден.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал намерение Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. Он назвал это весьма «тревожной» ситуацией.

До этого глава польского государства Анджей Дуда заявил, что правительство рассматривает возможность размещения американского ядерного оружия на территории Польши.

По его словам, страна могла бы участвовать в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства из состава Североатлантического альянса размещают и хранят на своей территории ядерное оружие США.

«Эта ситуация весьма тревожит», — считает Лавров.

Он указал, что уже пять стран НАТО разместили на своей территории американское тактическое ядерное оружие, новые шаги в этом направлении укрепят ядерные возможности альянса.