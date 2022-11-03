В Госдепе раскрыли планы США помешать "поставкам оружия" в РФ

Власти США планируют использовать все свои возможности для того, чтобы помешать "передаче вооружений" от Северной Кореи в Россию, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.
По его словам, в частности, одним из рычагов влияния Вашингтона являются санкции, но американская сторона готова рассмотреть и другие варианты.
"Как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским "поставкам оружия" в Россию, [точно так же] мы будем делать то же самое в отношении "поставок оружия" из КНДР в Россию. Есть существующие санкционные механизмы, мы посмотрим на дополнительные инструменты и полномочия, которые могли бы быть задействованы", - пояснил Прайс.
Как указал представитель Госдепа, северокорейские власти якобы направляют России боеприпасы через ближневосточных регион и африканские государства.
Он также добавил, что США требует от всех стран, имеющих возможность повлиять на действия Пхеньяна, оказать воздействие на КНДР. При этом Прайс так и не привел никаких доказательств "передачи вооружений" из Северной Кореи в РФ.
Ранее СМИ сообщили, что США подозревают Северную Корею в тайных поставках России артиллерийских снарядов.