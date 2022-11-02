ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, чтобы в последующем обвинить в этом российские войска. Основная цель киевских властей — представить мировой общественности картинку о якобы агрессии со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Данных о количестве пострадавших в результате провокации украинских боевиков пока нет. Артемовск является важным транспортным узлом, расположенным к северу от Горловки.

Два дня назад стало известно, что так называемая Группа Вагнера стягивает свои силы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал один из участников вагнеровской группировки «Бахмут». По словам анонима, ведется подготовка к наступлению на населенный пункт.