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9 минут назад

РИА Новости: ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска

News.ru

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска, чтобы в последующем обвинить в этом российские войска. Основная цель киевских властей — представить мировой общественности картинку о якобы агрессии со стороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

ВСУ открыли огонь по жилым районам Артемовска
Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.comMinistry of Defense of Ukraine/flickr.com

Сегодня в Артемовске военнослужащие ВСУ в присутствии представителей европейских СМИ вели обстрелы жилой зоны из гранатометов и двух минометов калибра 120 миллиметров для дискредитации наступающих подразделений наших войск, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

Данных о количестве пострадавших в результате провокации украинских боевиков пока нет. Артемовск является важным транспортным узлом, расположенным к северу от Горловки.

Два дня назад стало известно, что так называемая Группа Вагнера стягивает свои силы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал один из участников вагнеровской группировки «Бахмут». По словам анонима, ведется подготовка к наступлению на населенный пункт.

Ранее врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска отодвигают линию соприкосновения в ДНР. По его словам, это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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