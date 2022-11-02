Над Сербией сбили беспилотник неизвестного происхождения

Сербские военные сбили беспилотный аппарат над городом Рашка в районе административной границы с Косово и Метохией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

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Отмечается, что ранее Белград пообещал сбивать беспилотники неустановленного происхождения в случае, если они будут вести наблюдение за сербской армией в районе админграницы с Косово.

В сербском Минобороны подчеркнули, что сегодня, 2 ноября, военнослужащие обнаружили коммерческий беспилотник, который перемещался по направлению от Копаоника к Рашке (город в Сербии). С помощью специальных средств он был сбит.