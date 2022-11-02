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13 минут назад

США смогут развязать новую войну в Азии

Ura.Ru

Запуски баллистических ракет от Северной и Южной Кореи не приведут к полномасштабной войне, однако развязать конфликт смогут США. Такое мнение выразил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

США смогут развязать новую войну в Азии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Насколько я понимаю, подобные события еще будут происходить, но дойдет ли до войны — зависит от третьей стороны, от Соединенных Штатов. Они, конечно, великие мастера на разные провокации», — поделился востоковед в беседе с «Ридусом».

Котков пояснил, что обе страны имеют ограниченный суверенитет: Северная Корея зависит от Китая, а Южная — от США. И война на полуострове не выгодна ни одной из сторон, поскольку пострадают и КНДР, и республика Корея.

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В ночь на 2 ноября КНДР произвела запуск по меньшей мере десяти ракет разных типов в сторону Японского моря. Южная Корея ответила на провокацию соседей, запустив баллистическую ракету в открытое море в сторону Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР.

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