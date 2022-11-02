Замкомандира батальона добровольцев Жидаев погиб на Украине

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о смерти заместителя командира добровольческого батальона «Осетия» Виктора Жидаева. Он погиб на Украине. Об этом Меняйло написал в своём Telegram-канале.
«Проводили в последний путь боевого товарища, заместителя командира батальона "Осетия" Виктора Жидаева. Я знал "Витоса" – таким был его позывной – лично. Встречались и здесь, в Осетии, и на передовой. Совсем недавно вручил ему медаль "Во славу Осетии". Скромный, мужественный человек. Большой патриот, который с первых дней СВО добровольцем уехал защищать страну», – написал Меняйло.
Он добавил, что Жидаев погиб в бою, прикрывая своих товарищей.
«Вечная память герою и искренние соболезнования его родным и близким», – добавил глава Северной Осетии.
Ранее стало известно, что на Украине погиб мобилизованный чиновник из московской мэрии.