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14 минут назад

В Белом доме завили о планах Ирана поставить России ракеты "земля-земля"

Газета.Ru

Соединенные Штаты «имеют основания считать», что Иран планирует поставить России ракеты класса «земля-земля». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, слова которого приводит РИА Новости.

В Белом доме завили о планах Ирана поставить России ракеты "земля-земля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У нас есть основания считать, что это произойдет, однако пока нет признаков того, что это уже случилось», — сказал Кирби, подчеркивая, что США «продолжают внимательно следить за этим».

При этом представитель Белого дома не уточнил, почему в Вашингтоне так считают и не привел доказательств своих слов.

Накануне американский телеканал CNN, ссылаясь на официальных представителей одной из западных стран, писал, что Иран готовит к отправке в Россию порядка одной тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники. В материале отмечается, что партия оружия, поставленная Москве из Тегерана до этого, включала около 450 беспилотников и что Россия уже задействовала их в боевых действиях на территории Украины.

В последнее время ряд западных государств и Украина активно обвиняют Тегеран в передаче России вооружений, в том числе беспилотников. В частности, страны Евросоюза приняли антииранские санкции за «военную поддержку» российской стороны, а в США пообещали рассмотреть возможность введения схожих мер.

Москва и Тегеран последовательно опровергают все подозрения по этому вопросу.

Армия,Джон Кирби,ЕС,
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