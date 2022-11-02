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1 час назад

МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Илья Родин

Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны при осуществлении политики ядерного сдерживания, заявил МИД РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИД подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана.

Дипломаты уточнили, что российская доктрина в этой сфере содержит предельно четкие, несущие сугубо оборонительную направленность установки.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», - пояснили в МИД.

Москва в полной мере подтверждает приверженность совместному заявлению глав государств «Ядерной пятерки» о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 г., сообщили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что на фоне международной повестки «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав».

Дипломаты призвали государства, обладающие ядерным оружием, отказаться от рискованных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного противостояния.

Армия,МИД России,
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