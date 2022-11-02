МИД РФ опубликовал заявление о предотвращении ядерной войны

Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны при осуществлении политики ядерного сдерживания, заявил МИД РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Соответственно, она никогда не должна быть развязана.

Дипломаты уточнили, что российская доктрина в этой сфере содержит предельно четкие, несущие сугубо оборонительную направленность установки.

«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», - пояснили в МИД.

Москва в полной мере подтверждает приверженность совместному заявлению глав государств «Ядерной пятерки» о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 г., сообщили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что на фоне международной повестки «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав».