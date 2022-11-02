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41 минуту назад

Экипировка "Ратник-3" станет стреляющей

Российская Газета

В состав российской боевой экипировки "Ратник" третьего поколения войдут системы поражения.

Экипировка "Ратник-3" станет стреляющей
Фото: Светлана Селиверстова/РИА НовостиСветлана Селиверстова/РИА Новости

- Там несколько систем, в том числе система поражения. Конечно, туда входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. - приводит ТАСС слова президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.

Разработкой снаряжения занимается ЦНИИточмаш. Помимо средств защиты, в комплект входят система опознавания "свой-чужой" для бронетехники и абонентский модуль автоматизированной системы управления войсками, позволяющий ориентироваться на местности, поддерживать связь с командиром и другими союзными силами - в том числе разведывательными беспилотниками.

Некоторые модификации экипировки - например, для заряжающего в артиллерии, - планируется оснастить экзоскелетом.

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