Экипировка "Ратник-3" станет стреляющей

В состав российской боевой экипировки "Ратник" третьего поколения войдут системы поражения.
- Там несколько систем, в том числе система поражения. Конечно, туда входят и боеприпасы к стрелковому оружию. Рассматриваются разные варианты баллистических решений. - приводит ТАСС слова президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.
Разработкой снаряжения занимается ЦНИИточмаш. Помимо средств защиты, в комплект входят система опознавания "свой-чужой" для бронетехники и абонентский модуль автоматизированной системы управления войсками, позволяющий ориентироваться на местности, поддерживать связь с командиром и другими союзными силами - в том числе разведывательными беспилотниками.
Некоторые модификации экипировки - например, для заряжающего в артиллерии, - планируется оснастить экзоскелетом.