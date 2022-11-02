Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека Харьковской области. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минобороны.

Также за сутки системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотников.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».