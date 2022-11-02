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47 минут назад

Минобороны: российская авиация сбила украинский МиГ-29 под Харьковом

Никита Бородкин

Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пасека Харьковской области. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минобороны.

Также за сутки системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотников.

Украина попыталась прорвать оборону в Харьковской области

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

22 октября Минобороны сообщало, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги. О поражении еще одного МиГ-29 стало известно 25 октября — его подбили в Николаевской области. Также 1 ноября истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-24 в Днепропетровской области.

Армия,Видео,СВО,Владимир Путин,
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