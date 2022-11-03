Военнослужащий ВС России показал бронежилет, спасший ему жизнь

В сети появилось видео, на котором боец одного из российских подразделений, находящийся в зоне спецоперации, показывает плиту бронежилета, спасшую ему жизнь при штурме, сообщает "Российская газета".
На видео - пластина толщиной около 3 см, на одной из ее сторон видно входящее отверстие от пули. Автор публикации с позывным Туман рассказал, что во фронтальную пластину бронежилета попала пуля калибра 5,45 мм. Бронежилет состоит из пластин, сделанных из сверхмолекулярного полиэтилена российской разработки. Это сверхпрочный, но сверхлегкий материал – он весит меньше органопластика на кевларовой основе, пишет "Российская газета".
Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников заявил, что российская боевая экипировка "Ратник-3" будет оснащена системами поражения. Разработкой снаряжения занимается ЦНИИточмаш (входит в "Ростех"). В комплект входят система опознавания "свой-чужой" для бронетехники и абонентский модуль автоматизированной системы управления войсками, позволяющий ориентироваться на местности, поддерживать связь с командиром и другими союзными силами — в том числе разведывательными беспилотниками. Главной особенностью "Ратника" является возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего. Также можно комплект модифицировать под различные боевые задачи. Есть множество версией комплекта: командирская, для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин. "Ратник" позволяет интегрировать бойца в единую систему управления войсками за счет средств связи, управления и навигации. До этого сообщалось, что по просьбе Минобороны России "Ростех" существенно нарастила темпы изготовления экипировки "Ратник".