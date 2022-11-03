Военнослужащий ВС России показал бронежилет, спасший ему жизнь

В сети появилось видео, на котором боец одного из российских подразделений, находящийся в зоне спецоперации, показывает плиту бронежилета, спасшую ему жизнь при штурме, сообщает "Российская газета".

На видео - пластина толщиной около 3 см, на одной из ее сторон видно входящее отверстие от пули. Автор публикации с позывным Туман рассказал, что во фронтальную пластину бронежилета попала пуля калибра 5,45 мм. Бронежилет состоит из пластин, сделанных из сверхмолекулярного полиэтилена российской разработки. Это сверхпрочный, но сверхлегкий материал – он весит меньше органопластика на кевларовой основе, пишет "Российская газета".