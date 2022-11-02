В Совфеде одобрили прохождение альтернативной службы в период мобилизации

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

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Теперь законопроект передадут на подпись президенту.

Ранее российское законодательство предусматривало гражданскую службу лишь в качестве альтернативы срочному призыву в армию, мобилизации эта возможность не касалась

Из документа следует, что россияне, проходящие альтернативную службу в Минобороны качестве гражданского персонала, останутся на этой службе при мобилизации.

Людей, проходящих альтернативную службу в организациях, подконтрольных органам исполнительной власти, «как и граждан, пребывающих в запасе и не призванных на военную службу по мобилизации», могут отправить в Вооруженные силы (ВС) на должности гражданского персонала.

На сайте Минобороны опубликован перечень профессий, которые можно выбрать для альтернативной службы.

Всего их 62, в том числе это водитель автомобиля, дворник, кладовщик, кочегар котельной, машинист бульдозера, мойщик посуды, оленевод, оператор стиральных машин, официант, парикмахер, пекарь, повар, пожарный, почтальон садовник, санитарка, слесарь-сантехник, сторож, уборщик.

Обычно альтернативную службу проходят в гражданских структурах ВС России. При зачислении на такую службу учитывают образование и опыт работы человека.